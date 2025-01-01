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Німеччина, Франція та Польща скасовують безвіз для грузинських дипломатів

Середа 01 січня 2025 05:47
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Німеччина, Франція та Польща скасовують безвіз для грузинських дипломатів Ілюстративне фото: безвіз для дипломатів Грузії закривають Німеччина, Франція і Польща (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі заявили, що країни виконуватимуть рішення Європейського Союзу щодо скасування безвізового режиму для грузинських дипломатів. Рішення обумовлене політичною кризою в Грузії та заморозкою офіційним Тбілісі євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Польщі.

У спільній заяві глав МЗС країн Веймарського трикутника (ФРН, Франції та Польщі) Анналени Бербок, Жана-Ноеля Барро та Радослава Сікорського вказується їх "серйозна стурбованість політичною кризою, яка виникла в Грузії після парламентських виборів 26 жовтня та рішення партії "Грузинська мрія" заморозити процес вступу до ЄС".

"Причиною цієї кризи є політичний напрямок, обраний грузинською правлячою партією, і її відхід від європейського шляху", - зазначили міністри.

Представники влади Німеччини, Франції та Польщі додали, що неодноразово закликали офіційний Тбілісі змінити цей напрямок і повернутися до інтеграції з ЄС шляхом "застосування європейських норм і цінностей і впровадження реформ".

Міністри також чітко засудили акти насильства проти демонстрантів у Грузії, представників ЗМІ та лідерів опозиції, що фіксувалося в останні тижні.

На переконання голів МЗС низки країн ЄС, обраний провладною партією "Грузинська мрія" політичний напрямок репресій і відходу від демократії призвів "до погіршення наших відносин на європейському та національному рівнях і до зменшення нашої підтримки та співпраці з грузинською владою".

"Тому ми будемо виконувати рішення ЄС щодо скасування безвізового режиму для грузинських власників дипломатичних і службових паспортів і розглянемо додаткові заходи на рівні ЄС і національному рівні", - йдеться в спільній заяві.

Також зауважується, що згідно зі звітом ОБСЄ/БДІПЛ, парламентські вибори 26 жовтня 2024 року в Грузії, яка є кандидаткою на вступ в ЄС, відбулися з масовими порушеннями виборчого процесу.

Відтак глави МЗС країн Веймарського трикутника закликали владу Грузії до національного діалогу "з усіма зацікавленими сторонами" для виходу з політичної кризи, та до проведення нових виборів.

"Ми знову підтверджуємо нашу рішучість підтримувати демократичні та європейські прагнення грузинського народу", - додали міністри.

Як повідомлялося раніше, 27 грудня 2024 року США ввели фінансові санкції проти засновника і правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі за "підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Росії".

Перед тим США наклали санкції на міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.

Нагадаємо також, в середині грудня Литва ввела санкції проти ще 17 політиків та чиновників Грузії. До того Естонія ввела санкції проти прем'єра та 13 посадовців Грузії.

Також повідомлялося, що 4 грудня президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Грузії, й анонсував санкції.

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