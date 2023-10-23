Німеччина допоможе Україні збирати докази екологічних злочинів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Главі Міндовкілля Руслан Стрілець повідомив, що підписав меморандум про співпрацю з партнером PwC у Німеччині Штефаном Гайсснером.

Зазначається, що PwC Німеччина є професіоналами з великим досвідом судових розслідувань, спорів та міжнародного арбітражу.

"З партнерами працюватимемо над архітектурою платформи, а також над методологією оцінки шкоди навколишньому середовищу внаслідок війни. Німецькі колеги надаватимуть підтримку Уряду України в зборі доказів про екологічні злочини Росії. Плануємо реалізувати й пілотні проєкти за повним треком: від фіксації таких злочинів до визначення збитків і підготовки позовів", - повідомив Стрілець.

Він додав, що за час повномасштабного вторгнення Держекоінспекція вже зафіксувала понад 2,5 тисячі злочинів Росії проти українського довкілля. Рік тому сума нарахованих збитків сягала близько 26 млрд євро. Сьогодні вона вже зросла вдвічі і становить 55 млрд євро.

Вплив війни на екологію в Україні

Раніше глава Міндовкілля заявив, що через війну деякі природні ресурси України були втрачені назавжди. Було пошкоджено майже 3 мільйони гектарів лісу, що становить майже третину лісових територій країни, а також російське вторгнення завдало шкоди 600 видам фауни та 750 видам флори.

У березні заступник генсека ООН Інгер Андерсен сказав, що держави, які межують з Україною, усвідомлюють серйозний вплив вторгнення РФ на навколишнє середовище.

Нещодавно стало відомо, що росіяни будують на тимчасово окупованих територіях сміттєзвалища для обслуговування регіонів РФ.