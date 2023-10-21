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Окупанти погіршують екологічну ситуацію на окупованих територіях, – ЦНС

Україна, Субота 21 жовтня 2023 20:18
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Окупанти погіршують екологічну ситуацію на окупованих територіях, – ЦНС Фото: окупанти погіршують екологічну ситуацію на ТОТ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни будують на тимчасово окупованих територіях сміттєзвалища для обслуговування регіонів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, російські окупанти планують збудувати три полігони на окупованих територіях для зберігання сміттєвих відходів, в тому числі з Ростовської області.

Йдеться саме про полігони, а не сміттєпереробні заводи.

У самій Ростовській області від ідеї створити новий полігон відмовились через протести місцевих мешканців й тому проблему вирішують за рахунок окупованих територій.

Наразі ворог розробляє проектну документацію для створення полігонів.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.

У ЦНС також заявляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.

Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

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