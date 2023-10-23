Германия поможет Украине собирать доказательства экологических преступлений РФ

Германия будет оказывать поддержку правительству Украины в сборе доказательств об экологических преступлениях России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Главе Минприроды Руслан Стрелец сообщил, что подписал меморандум о сотрудничестве с партнером PwC в Германии Штефаном Гайсснером.

Отмечается, что PwC Германия являются профессионалами с большим опытом судебных расследований, споров и международного арбитража.

"С партнерами будем работать над архитектурой платформы, а также над методологией оценки вреда окружающей среде в результате войны. Немецкие коллеги будут оказывать поддержку Правительству Украины в сборе доказательств об экологических преступлениях России. Планируем реализовать и пилотные проекты по полному треку: от фиксации таких преступлений до определения ущерба и подготовки исков", - сообщил Стрелец.

Он добавил, что за время полномасштабного вторжения Госэкоинспекция уже зафиксировала более 2,5 тысячи преступлений России против украинской окружающей среды. Год назад сумма начисленных убытков достигала около 26 млрд евро. Сегодня она уже выросла вдвое и составляет 55 млрд евро.

Влияние войны на экологию в Украине

Ранее глава Минприроды заявил, что в результате некоторых природных ресурсов Украины были потеряны навсегда. Было повреждено почти 3 миллиона гектаров леса, что составляет почти треть лесных территорий страны, а также российское вторжение нанесло ущерб 600 видам фауны и 750 видам флоры.

В марте заместитель генсека ООН Ингер Андерсен сказал, что граничащие с Украиной государства осознают серьезное влияние вторжения РФ на окружающую среду.

Недавно стало известно, что россияне строят на временно оккупированных территориях свалки для обслуживания регионов РФ.