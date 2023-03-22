Війна в Україні сильно впливає на екологію сусідніх держав, - заступник генсека ООН

Україна попередньо оцінює екологічні збитки, завдані РФ, більш ніж у 2 трильйони гривень. Держави, що межують з Україною, розуміють, який великий вплив російське вторгнення має, зокрема, на довкілля.

"Я думаю, що розуміння цього не в останню чергу тому, що транскордонні впливи, очевидно, викликають занепокоєння в низці країн, які безпосередньо межують з Україною. Через кордон пролягають ліси. Вода тече в сусідню країну. Водоносні артерії з'єднані під землею і морське середовище знаходиться там, де йому хочеться. Вітри віють так, як віють", - сказала Андерсен.