Вторгнення Росії в Україну завдало збитків екології на 3 трлн гривень
Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України завдало екологічних збитків на суму в 3 трильйони гривень. Деякі природні ресурси України було втрачено на завжди.
Про це пише РБК-Україна за посиланням на заяву міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця у неділю на міжнародній конференції "United for justice" у Львові.
За його словами, найбільше під час війни страждають лісові насадження.
"Росіяни як варвари знищують усе, навіть не усвідомлюючи, що навколишнє середовище не визнає кордонів... Ми вже підрахували збитки: 3 трильйони гривень екологічних збитків - забруднення землі, повітря, спалені ліси, знищені природні ресурси", - сказав він.
В ході війни було пошкоджено майже 3 мільйони гектарів лісу - це майже третина лісових територій України, 500 тисячгетарів наразі перебувають під окупацією або в зоні військових дій. Російське вторгнення завдало шкоди 600 видів фауни і 750 видів флори.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що для аграріїв Мелітополя вигадали умови, аби вони за безцінь здавали зерно окупантам.
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