В Никополе ограничивают работу общественного транспорта: что произошло

Общественный транспорт в Никополе Днепропетровской области ограничивает свою работу во вторник, 23 августа, в связи с угрозой артиллерийского обстрела со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Никопольский городской совет в Telegram.