В Никополе ограничивают работу общественного транспорта: что произошло
Общественный транспорт в Никополе Днепропетровской области ограничивает свою работу во вторник, 23 августа, в связи с угрозой артиллерийского обстрела со стороны оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Никопольский городской совет в Telegram.
Сообщается, что в дежурном режиме будут работать автобусы по маршрутам №№16, 14, 20, 21.
За дополнительной информацией можно обратиться в диспетчерскую службу по номеру телефона: 0 (99) 747 78 22.
Напомним, оккупанты в ночь на 23 августа обстреляли из артиллерии и "Ураганов" Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.
Утром россияне снова обстреляли Никополь из РСЗО и ствольной артиллерии. Жителей территорий на берегу Каховского водохранилища предупреждают о возможных новых атаках.
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