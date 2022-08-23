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Оккупанты ночью накрыли Днепропетровскую область артиллерией и "Ураганами": есть жертвы

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Днепр, Вторник 23 августа 2022 08:37
Оккупанты ночью накрыли Днепропетровскую область артиллерией и "Ураганами": есть жертвы Фото: оккупанты ночью 23 августа ударили по Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия в ночь на 23 августа снова ударила по Днепропетровской области. Оккупанты артиллерией и "Ураганами" накрыли два района - Криворожский и Никопольский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области ночью 23 августа (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, по Криворожскому району враг ударил из РСЗО "Ураган". Вследствие чего в Зеленодольской общине погибла 45-летняя женщина. Ее муж получил ранения и сейчас находится в больнице. Дом семьи поврежден.

Также трижды за ночь оккупанты открывали огонь по Никопольскому району.

Марганецкую общину российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии. Всего зафиксировано 13 прилетов. В Марганце пострадали две женщины - 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. В результате ударов в городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.

По Червоногригоровской общине оккупанты также били из артиллерии. Там повреждены с десяток домов и линия электропередач. Без света остались до 1000 человек.

Напомним, утром 23 августа российские войска обстреляли центральную часть Харькова. "Прилет" был в Киевском районе.

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