ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли Никополь. Жителей предупреждают о новых возможных атаках

Новина українською →
Никополь, Вторник 23 августа 2022 12:42
Россияне обстреляли Никополь. Жителей предупреждают о новых возможных атаках Фото: российские войска 23 августа обстреляли Никополь (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО и ствольной артиллерии. Жителей территорий на берегу Каховского водохранилища предупреждают о возможных атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.

"Друзья, ординцы поздравили город Никополь с Днем флага обстреляв его территорию из ствольной артиллерии и РСЗО. Возможно, ими будет осуществлен обстрел других территорий расположенных на берегу Каховского водохранилища (города, села, поселка)", - написал Евтушенко.

Он призвал жителей избегать пребывания в местах массовых скоплений, на открытых площадках и рядом с объектами инфраструктуры в течение 23, 24, 25 августа.

"Прибрежные территории (города, села, поселки) люди - оставьте улицы!"- добавил впоследствии Евтушенко в своем Telegram.

Напомним, что российская армия в ночь на 23 августа также ударила по Днепропетровской области. Оккупанты артиллерией и "Ураганами" накрыли два района - Криворожский и Никопольский.

Добавим, недавно стало известно о взрывах в Днепре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь РСЗО
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании