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У Нікополі обмежують роботу громадського транспорту: що сталось

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Нікополь, Вівторок 23 серпня 2022 18:18
У Нікополі обмежують роботу громадського транспорту: що сталось Фото: у Нікополі обмежують роботу громадського транспорту (nikopol informator ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Громадський транспорт у Нікополі Дніпропетровської області обмежує свою роботу у вівторок, 23 серпня, у зв’язку з загрозою артилерійського обстрілу з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нікопольську міську раду у Telegram.

Повідомляється, що у черговому режимі будуть працювати автобуси за маршрутами №№16, 14, 20, 21.

За додатковою інформацією можна звернутися до диспетчерської служби за номером телефону: 0 (99) 747 78 22.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 23 серпня обстріляли з артилерії і "Ураганів" Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Вранці росіяни знову обстріляли Нікополь з РСЗВ та ствольної артилерії. Мешканців територій на березі Каховського водосховища попереджають про можливі нові атаки.

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Нікополь Дніпропетровська область
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