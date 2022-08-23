У Нікополі обмежують роботу громадського транспорту: що сталось

Громадський транспорт у Нікополі Дніпропетровської області обмежує свою роботу у вівторок, 23 серпня, у зв’язку з загрозою артилерійського обстрілу з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нікопольську міську раду у Telegram.