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Нікополь знову під обстрілом важкої артилерії: є постраждалі

Фото: Нікополь знову потерпає від ворожих артилерійських обстрілів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Вдруге за день російські окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольский район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Поцілили з важкої артилерії по Нікополю. Попередньо, поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні - з важкими ураженнями грудної клітини", - уточнює голова ОВА.

Крім того, ворожі снаряди спричинили займання приватного будинку, проте пожежу вже ліквідовано. До 20 осель пошкоджено.

Наслідки атаки ще уточнюються.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що російські окупаційні війська влаштували черговий обстріл Нікопольської територіальної громади в Дніпропетровській області, вдаривши вночі, 4 січня, по житлових кварталах райцентру з важкої артилерії.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли в ніч проти 3 січня Нікополь та Покровську громадуДніпропетровської області з РСЗВ "Ураган" та важкої артилерії.

А перед цим, вночі 2 січня, окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи "Гради" та ствольну артилерію. У перший день нового року війська РФ пошкодили у Нікополі понад десяток будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська область