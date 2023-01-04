Нікополь знову під обстрілом важкої артилерії: є постраждалі

Вдруге за день російські окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольский район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
"Поцілили з важкої артилерії по Нікополю. Попередньо, поранили одну людину. Це 64-річний чоловік. Він у лікарні - з важкими ураженнями грудної клітини", - уточнює голова ОВА.
Крім того, ворожі снаряди спричинили займання приватного будинку, проте пожежу вже ліквідовано. До 20 осель пошкоджено.
Наслідки атаки ще уточнюються.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що російські окупаційні війська влаштували черговий обстріл Нікопольської територіальної громади в Дніпропетровській області, вдаривши вночі, 4 січня, по житлових кварталах райцентру з важкої артилерії.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли в ніч проти 3 січня Нікополь та Покровську громадуДніпропетровської області з РСЗВ "Ураган" та важкої артилерії.
А перед цим, вночі 2 січня, окупанти тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи "Гради" та ствольну артилерію. У перший день нового року війська РФ пошкодили у Нікополі понад десяток будинків.
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