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Никополь снова под обстрелом тяжелой артиллерии: есть пострадавшие

Фото: Никополь снова страдает от вражеских артиллерийских обстрелов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Второй раз за день российские оккупанты обстреляли Никополь и Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Попали из тяжелой артиллерии по Никополю. Предварительно ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице - с тяжелыми поражениями грудной клетки", - уточняет глава ОВА.

Кроме того, вражеские снаряды привели к возгоранию частного дома, однако пожар уже ликвидирован. До 20 домов разрушено.

Последствия атаки еще уточняются.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной общины в Днепропетровской области, ударив ночью, 4 января, по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли в ночь на 3 января Никополь и Покровскую общину Днепропетровской области из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии.

А перед этим, ночью 2 января, оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя "Грады" и ствольную артиллерию. В первый день нового года войска РФ повредили в Никополе более десятка домов.

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Днепропетровская область