"Ніколи в Росії": в Анкориджі пройшов великий мітинг на підтримку України

Напередодні саміту президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна, в місті Анкоридж у четвер, 14 серпня, пройшов великий мітинг на підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша у соцмережі Х.
Громадський діяч оприлюднив відео активності мітингувальників.
"Україна і Аляска - ніколи більше в Росії", - скандують учасники акції на кадрах.
Учасники мітингу також розгорнули великий жовто-блакитний прапор.
Керівник громадської організації Stand Up Alaska Ерін Джексон-Гілл раніше заявила агентству Укрінформ, що 14 серпня в центрі Анкориджа, вона зі співідейниками проведе мітинг під гаслом "Аляска підтримує Україну".
"Ми проти того, щоб авторитарних диктаторів запрошували до нашого штату, особливо якщо це робить не наш губернатор і не наші представники в Конгресі. Він (Путін. - ред.) - воєнний злочинець, і йому немає місця на американській землі", - зазначила Джексон-Гілл.
Тим часом місцева поліція активно посилює заходи безпеки на тлі демонстрацій у місті та візиту президентів, і залучає додаткових співробітників для охорони правопорядку.
В п'ятницю, 15 серпня, американський лідер Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін проведуть переговори в Анкориджі.
Під час зустрічі президенти обговорять імовірне припинення вогню та варіанти завершення війни в Україні.
У випадку позитивного результату, до кінця наступного тижня може відбутися тристоронній саміт за участю Трампа, Путіна і президента України Володимира Зеленського. В ньому також зможуть взяти участь європейські лідери.
У разі невдалого діалогу, Трамп може ввести проти Росії нові санкції.
Раніше Трамп не виключив настання швидкого миру в разі успішних домовленостей із Путіним.
Водночас, президент США впевнений, що Путін не буде жартувати з ним під час переговорів на Алясці.