"Ніколи в Росії": в Анкориджі пройшов великий мітинг на підтримку України

Громадський діяч оприлюднив відео активності мітингувальників.

"Україна і Аляска - ніколи більше в Росії", - скандують учасники акції на кадрах.

Учасники мітингу також розгорнули великий жовто-блакитний прапор.

Фото: Остап Яриш (x.com/ostapyarysh)

Аляска без диктаторів

Керівник громадської організації Stand Up Alaska Ерін Джексон-Гілл раніше заявила агентству Укрінформ, що 14 серпня в центрі Анкориджа, вона зі співідейниками проведе мітинг під гаслом "Аляска підтримує Україну".

"Ми проти того, щоб авторитарних диктаторів запрошували до нашого штату, особливо якщо це робить не наш губернатор і не наші представники в Конгресі. Він (Путін. - ред.) - воєнний злочинець, і йому немає місця на американській землі", - зазначила Джексон-Гілл.

Тим часом місцева поліція активно посилює заходи безпеки на тлі демонстрацій у місті та візиту президентів, і залучає додаткових співробітників для охорони правопорядку.