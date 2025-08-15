RU

"Никогда в России": в Анкоридже проходит большой митинг в поддержку Украины

Фото: митинг в поддержку Украины в Анкоридже (скрин с видео x.com/ostapyarysh)
Автор: Валерий Савицкий

Накануне саммита президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, в городе Анкоридж проходит большой митинг в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего корреспондента "Голоса Америки" Остапа Ярыша в соцсети Х.

В частности, он обнародовал видео активности митингующих.

"Украина и Аляска - никогда больше в России", - скандируют участники акции.

Митингующие также развернули большой желто-голубой флаг.

Фото: Остап Ярыш (x.com/ostapyarysh)

Аляска без диктаторов

Руководитель общественной организации Stand Up Alaska Эрин Джексон-Хилл ранее заявила агентству Укринформ, что 14 августа в центре Анкориджа она со своими единомышленниками проведет митинг под лозунгом "Аляска поддерживает Украину".

"Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он (Путин. - ред.) - военный преступник, и ему нет места на американской земле", - отметила Джексон-Хилл.

Тем временем местная полиция активно усиливает меры безопасности на фоне демонстраций в городе и привлекает дополнительных сотрудников для охраны правопорядка.

Саммит США и России на Аляске

В пятницу, 15 августа, американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин проведут переговоры в Анкоридже.

В ходе встречи президенты обсудят вероятное прекращение огня и варианты завершения войны в Украине.

В случае положительного результата, до конца следующей недели может состояться трехсторонний саммит с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В нем также смогут принять участие европейские лидеры.

В случае неудачного диалога, Трамп может ввести против России новые санкции.

Ранее Трамп не исключил наступления быстрого мира в случае успешных договоренностей с Путиным.

В то же время, президент США уверен, что Путин не будет шутить с ним во время переговоров на Аляске.

Встреча Трампа и Путина