"Никогда в России": в Анкоридже проходит большой митинг в поддержку Украины

Накануне саммита президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, в городе Анкоридж проходит большой митинг в поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего корреспондента "Голоса Америки" Остапа Ярыша в соцсети Х.
В частности, он обнародовал видео активности митингующих.
"Украина и Аляска - никогда больше в России", - скандируют участники акции.
Митингующие также развернули большой желто-голубой флаг.
Руководитель общественной организации Stand Up Alaska Эрин Джексон-Хилл ранее заявила агентству Укринформ, что 14 августа в центре Анкориджа она со своими единомышленниками проведет митинг под лозунгом "Аляска поддерживает Украину".
"Мы против того, чтобы авторитарных диктаторов приглашали в наш штат, особенно если это делает не наш губернатор и не наши представители в Конгрессе. Он (Путин. - ред.) - военный преступник, и ему нет места на американской земле", - отметила Джексон-Хилл.
Тем временем местная полиция активно усиливает меры безопасности на фоне демонстраций в городе и привлекает дополнительных сотрудников для охраны правопорядка.
В пятницу, 15 августа, американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин проведут переговоры в Анкоридже.
В ходе встречи президенты обсудят вероятное прекращение огня и варианты завершения войны в Украине.
В случае положительного результата, до конца следующей недели может состояться трехсторонний саммит с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В нем также смогут принять участие европейские лидеры.
В случае неудачного диалога, Трамп может ввести против России новые санкции.
Ранее Трамп не исключил наступления быстрого мира в случае успешных договоренностей с Путиным.
В то же время, президент США уверен, что Путин не будет шутить с ним во время переговоров на Аляске.