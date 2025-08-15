"Никогда в России": в Анкоридже проходит большой митинг в поддержку Украины

Саммит США и России на Аляске

В пятницу, 15 августа, американский лидер Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин проведут переговоры в Анкоридже.

В ходе встречи президенты обсудят вероятное прекращение огня и варианты завершения войны в Украине.

В случае положительного результата, до конца следующей недели может состояться трехсторонний саммит с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В нем также смогут принять участие европейские лидеры.

В случае неудачного диалога, Трамп может ввести против России новые санкции.

Ранее Трамп не исключил наступления быстрого мира в случае успешных договоренностей с Путиным.

В то же время, президент США уверен, что Путин не будет шутить с ним во время переговоров на Аляске.