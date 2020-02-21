В Николаевской области взорвался топливный бак, погибли двое людей

В городе Первомайск на территории гаражного кооператива во время сварки топливного бака произошел взрыв, вследствие чего погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате взрыва также 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В 16 час. 40 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 1 м.кв. Разрушений строительных конструкций нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области 20 февраля произошел пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт Лосиновка Нежинского района.

Кроме того, ранее в городе Белозерске (Донецкая область) на территории шахты в помещении электроцеха горела крыша. Как отмечалось, на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха возникло возгорание крыши.

До этого в Днепре в районе маслоэкстракционного завода "Потоки" в понедельник, 28 октября, около 22:00 вечера произошел мощный взрыв.

РБК-Украина писало, что в Запорожье неизвестные взорвали банкомат и фасад филиала одного из банков в Днепровском районе города.