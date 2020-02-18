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В Запорожье взорвали банкомат

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 11:08
В Запорожье взорвали банкомат
Иллюстративной фото (zp.npu.gov.ua)

Сумма ущерба устанавливается

В Запорожье неизвестные подорвали банкомат и фасад филиала одного из банков в Днепровском районе города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Запорожской области.

Как отметили правоохранители, подрыв банкомата произошел около трех часов ночи 18 февраля по улице Бородинской.

"Полицейскими установлено, что неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто дело по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Фото: подрыв банкомата в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.

Также сообщалось, что в конце января в Харькове взорвали банкомат и похитили из него деньги. В результате взрыва никто не пострадал. О сумме похищенных средств не сообщалось.

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