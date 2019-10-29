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В Днепре произошел взрыв на маслозаводе

Новости » Происшествия    29.10.2019 - 02:24
В Днепре произошел взрыв на маслозаводе
Фото: взрыв в Днепре (gorod.dp.ua)

Информации о жертвах нет

В Днепре в районе маслоэкстракционного завода "Потоки" в понедельник, 28 октября, около 22:00 вечера произошел мощный взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Днепр вечерний".

Издание уточняет, что взрыв прогремел в районе промзоны на ул. Байкальской.

"Дома в радиусе нескольких километров тряхнуло дома так, что люди подумали - землетрясение", - говорится в сообщении.

По словам жителей района взрыву предшествовала вспышка в районе маслоэкстракционного завода "Потоки".

В Днепре произошел взрыв на маслозаводе

Фото: взрыв в Днепре

В район пожара прибыли пожарные и скорые.

Напомним, в результате взрыва в центре Киева во вторник, 22 октября, погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона "Донбасс" и основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярев. Взрыв произошел у входа в бар "Пророк": на лестнице на улице сидели двое мужчин, один из которых держал в руках гранату, которая взорвалась.

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