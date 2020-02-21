У Миколаївській області вибухнув паливний бак, загинули двоє людей

У місті Первомайськ на території гаражного кооперативу під час зварювання паливного баку стався вибух, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В результаті вибуху також 1 особу госпіталізовано у тяжкому стані.

"О 16 год. 40 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 1 м.кв. Руйнувань будівельних конструкцій немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігівській області 20 лютого сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт Лосинівка Ніжинського району.

Крім того, раніше в місті Білозерську (Донецька область) на території шахти у приміщенні електроцеху горів дах. Як зазначалося, на території шахти "Білозерська" в будівлі електроцеху виникло загорання даху.

До цього в Дніпрі в районі олійноекстракційного заводу "Потоки" у понеділок, 28 жовтня, близько 22:00 вечора стався потужний вибух.

РБК-Україна також писало, що в Запоріжжі невідомі підірвали банкомат і фасад філії одного з банків у Дніпровському районі міста.