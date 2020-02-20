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В Черниговской области произошел пожар на нефтебазе

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 20:36
В Черниговской области произошел пожар на нефтебазе
Фото (dsns.gov.ua)

Пожар произошел вблизи пгт Лосиновка Нежинского района

В Черниговской области 20 февраля произошел пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт Лосиновка Нежинского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) области.

Сообщается, в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи пгт Лосиновка Нежинского района на нефтебазе произошел пожар в резервуаре с бензином емкостью 400 м куб.

В 18:00 подразделениями ГСЧС пожар локализован. Открытого огня на территории нефтебазы нет. Проводится охлаждения резервуара. В 19:18 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее в городе Белозерске (Донецкая область) на территории шахты в здании электроцеха горела крыша. Как отмечалось, на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха возникло возгорание крыши.

В 15:36 пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность были подняты 233 горняков.

До этого в Днепре в районе маслоэкстракционного завода "Потоки" в понедельник, 28 октября, около 22:00 вечера произошел мощный взрыв.

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