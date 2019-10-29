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В Донецкой области произошел пожар на шахте

Новости » Происшествия    29.10.2019 - 08:50
В Донецкой области произошел пожар на шахте
Фото: место пожара (dn.dsns.gov.ua)

Из-за пожара на шахте в Донецкой области на поверхность подняли 233 горняков

В городе Белозерске (Донецкая область) на территории шахты в здании электроцеха горела крыша. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха возникло возгорание крыши.

"В 15 час. 36 мин. пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность были подняты 233 горняков", - говорится в сообщении.

В Донецкой области произошел пожар на шахтеФото: место пожара (dn.dsns.gov.ru)

Напомним, в Днепре в районе маслоэкстракционного завода "Потоки" в понедельник, 28 октября, около 22:00 вечера произошел мощный взрыв.

Кроме того, в ночь на понедельник, 28 октября, в Киеве в Гидропарке горело кафе, при пожаре взорвался один из газовых баллонов.

РБК-Украина писало, что 25 октября в Шевченковском районе города Харькова произошла перестрелка. В частности, двое неизвестных напали на двух мужчин, в результате перестрелки один из них погиб на месте. По данным местных СМИ, также пострадал бывший участник организации "Оплот".

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