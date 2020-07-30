На Одесской трассе грузовик насмерть сбил двоих пешеходов

В Кривоозерском районе Николаевской области водитель грузового автомобиля DAF столкнулся с отбойником с последующим наездом на двух пешеходов. Оба погибли на месте.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Происшествие произошло сегодня около 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Киев-Одесса" вблизи пгт Кривое Озеро.

"47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом допустил столкновение с дорожным отбойником с последующим наездом на двух мужчин - 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте", - говорится в сообщении.

Фото: последствия аварии (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Полицейские возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет заключения.

Напомним, на протяжении июля в Украине состоялась череда смертельных ДТП, погибло более 160 украинцев.

В Винницкой области грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погибли 4 человека.

В Одесской области в результате столкновения "ВАЗ" и Mitsubishi погибли 6 человек.