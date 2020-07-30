У Миколаївській області водій вантажівки наїхав на двох пішоходів, обидва загинули

У Кривоозерському районі Миколаївської області водій вантажного автомобіля DAF зіткнувся з відбійником з подальшим наїздом на двох пішоходів. Обидва загинули на місці.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Подія сталася сьогодні близько 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 "Київ-Одеса" поблизу смт Криве Озеро.

"47-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом допустив зіткнення з дорожнім відбійником з послідуючим наїздом на двох чоловіків - 26-ти та 30-ти років, які перебували на прилеглій до автодороги території АЗС. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва пішохода загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки аварії (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Поліцейські порушили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, протягом липня в Україні відбулася низка смертельних ДТП, загинуло понад 160 українців.

У Вінницькій області вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем, загинули 4 людини.

В Одеській області внаслідок зіткнення "ВАЗ" та Mitsubishi загинули 6 людей.