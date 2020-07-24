В июле в ДТП погибло более 160 украинцев, полиция усиливает контроль на дорогах

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Только за последние три дня в ДТП погиб 31 человек

Национальная полиция объявила об усилении контроля на автодорогах Украины. Операция "Безопасное шоссе" будет иметь профилактические цели и продлится до конца лета.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, сейчас в Украине существенно увеличился поток транспорта, поскольку люди едут на отдых. Соответственно, увеличилось и количество ДТП.

Фото: карта с участками дорог, где происходит больше всего ДТП (npu.gov.ru)

Так, на протяжении июля этого года произошло более тысячи ДТП с пострадавшими: 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан погибли.

"Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы. Эта статистика заставляет нас действовать решительнее", - заявил Клименко.

Глава Нацполиции анонсировал проведение в Украине профилактической отработки "Безопасное шоссе".

"Цель наших действий - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу почти 400 нарядов патрульной полиции", - добавил Клименко.

Напомним, на протяжении июля в Украине состоялась череда смертельных ДТП.

В Винницкой области грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погибли 4 человека.

В Одесской области в результате столкновения "ВАЗ" и Mitsubishi погибли 6 человек.

А в Днепропетровской области военный "Краз" столкнулся с Daewoo Lanos, погибла 12-летняя девочка.