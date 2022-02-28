В Николаевской области перевернулся и загорелся бензовоз возле АЗС (фото)

В городе Первомайск Николаевской области перевернулся бензовоз. При этом произошел разлив топлива, которое загорелось. Площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

В Николаевской области перевернулся и загорелся бензовоз (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Дополнительно также задействовано отделение местной пожарной охраны Подгородная и автоцистерна воинской части. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Детали происшествия выясняются.

Спасатели тушат пожар, но есть угроза опрокидывания огня на расположенную неподалеку автозаправочную станцию. На месте работают пожарные 23 государственной пожарно-спасательной части.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Василькову Киевской области. В результате этого начался масштабный пожар на хранилище с нефтепродуктами на базе "КЛО".

Жителей Киевской области, которые находились в своих домах, попросили плотно закрыть все окна.

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