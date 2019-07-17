В Николаевской области в ДТП с автобусом погибли двое детей

На трассе Благовещенское-Николаев столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего погибли двое детей и мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла сегодня ночью вблизи села Лукашовка Первомайского района. В ГСЧС сообщают, что столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и пассажирский автобус Neoplan ВХ. Водитель автомобиля погиб на месте. Двое детей и женщина были госпитализированы. Однако, вскоре дети умерли в больнице.

"Мать 1983 г.н. в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 июля под Киевом, возле села Гуровщина, столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли трое людей и 20 человек пострадали.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что 14 июля вблизи Николаева автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадало 6 детей.

Ранее сообщалось, что в Полтавском районе в результате столкновение двух автомобилей погиб человек. Кроме того, еще четверо человек пострадали.