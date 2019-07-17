У Миколаївській області у ДТП з автобусом загинули двоє дітей

На трасі Благовіщенське-Миколаїв зіткнулись автомобіль та автобус, в результаті чого загинули двоє дітей та чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, аварія сталась сьогодні вночі поблизу села Лукашівка Первомайського району. У ДСНС повідомляють, що зіткнулись автомобіль Citroen Berlingo та пасажирський автобус Neoplan ВХ. Водій автомобіля загинув на місці. Двоє дітей та жінка були госпіталізовані. Однак, невдовзі діти померли у лікарні.

"Мати 1983 р.н. у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 липня під Києвом, поблизу села Гурівщина, зіткнулись автомобіль та маршрутка, в результаті чого загинули троє людей та 20 людей постраждали.

Крім цього, РБК-Україна писало, що 14 липня поблизу Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждало 6 дітей.

Раніше повідомлялося, що у Полтавському районі в результаті зіткнення двох автомобілів загинула людина. Крім того, ще четверо людей постраждали.