Под Полтавой в результате ДТП погиб человек, есть пострадавшие

Фото: ДТП в Полтавском районе (pl.npu.gov.ua)

Среди пострадавших - малолетний ребенок

В Полтавском районе на автодороге сообщением Полтава-Диканька а результате столкновения двух легковых автомобилей погиб человек, еще 4 - пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Как сообщается, 13 июля около 18:00 между селами Бричковка и Сорочин Яр произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и "ВАЗ-21099". В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка Toyota, а также 3 человека, которые находились в "ВАЗе". Все пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что в реанимации от полученных травм скончалась пассажирка "ВАЗа", а ее малолетняя дочь находится в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗа".

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в результате выезда автомобиля Toyota Corolla на встречную полосу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также, кто в момент столкновения управлял Toyota.

"По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего)", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля. На автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" столкнулись Ford Focus и Kia Sportage. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей, еще двое человек были травмированы.