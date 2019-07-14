ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Полтавой в результате ДТП погиб человек, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    14.07.2019 - 15:21
Под Полтавой в результате ДТП погиб человек, есть пострадавшие
Фото: ДТП в Полтавском районе (pl.npu.gov.ua)

Среди пострадавших - малолетний ребенок

В Полтавском районе на автодороге сообщением Полтава-Диканька а результате столкновения двух легковых автомобилей погиб человек, еще 4 - пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

Как сообщается, 13 июля около 18:00 между селами Бричковка и Сорочин Яр произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и "ВАЗ-21099". В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка Toyota, а также 3 человека, которые находились в "ВАЗе". Все пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что в реанимации от полученных травм скончалась пассажирка "ВАЗа", а ее малолетняя дочь находится в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗа".

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в результате выезда автомобиля Toyota Corolla на встречную полосу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также, кто в момент столкновения управлял Toyota.

"По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего)", - добавили в полиции.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля. На автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" столкнулись Ford Focus и Kia Sportage. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей, еще двое человек были травмированы.

В Пакистане из-за ДТП с автобусом погибли 10 человек В РФ автомобиль опрокинулся в реку, есть погибшие
Новости Украины ДТППолтава
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь