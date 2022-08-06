В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В Николаеве в ночь на 6 августа слышны звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Суспільне Миколаїв ".

Согласно данным СМИ, система оповещения об угрозе ракетного удара сработала около 03:27, а через несколько минут после этого раздались взрывы.

Местные жители должны немедленно пройти в безопасное место и находиться там, пока не прозвучит сигнал об отбое воздушной тревоги.