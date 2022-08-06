В Харькове был слышен взрыв, в городе объявлена воздушная тревога

В Харькове ночью 6 августа прозвучал взрыв. В городе с 00:33 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил , что по предварительной информации зафиксирован прилет в Слободской район. Спасатели уже на месте. Пока информации о пострадавших нет.

Местные власти пока не подтверждают происшествие. Жителей просят оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, в последнее время оккупанты распространяют информацию о возможном повторном наступлении на Харьков. Впрочем, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что власть готова к любым действиям врага.

Между тем директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь выразил мнение, российские оккупационные войска на сегодня физически не могут занять Харьков. Однако если россиянам удастся прорвать оборону Донбасса, то они попытаются провести операцию на харьковском направлении.

Кроме того, недавно в Минобороны сделали заявление на фоне сообщений аналитиков по поводу угрозы Харькову и переброски оккупантами сил на юг нашей страны.

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