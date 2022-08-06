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В Харькове был слышен взрыв, в городе объявлена воздушная тревога

Новина українською →
Харьков, Суббота 06 августа 2022 00:47
В Харькове был слышен взрыв, в городе объявлена воздушная тревога Фото: в Харькове был слышен взрыв во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове ночью 6 августа прозвучал взрыв. В городе с 00:33 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Местные власти пока не подтверждают происшествие. Жителей просят оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обновлено (01:03)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации зафиксирован прилет в Слободской район. Спасатели уже на месте. Пока информации о пострадавших нет.

Напомним, в последнее время оккупанты распространяют информацию о возможном повторном наступлении на Харьков. Впрочем, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что власть готова к любым действиям врага.

Между тем директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь выразил мнение, российские оккупационные войска на сегодня физически не могут занять Харьков. Однако если россиянам удастся прорвать оборону Донбасса, то они попытаются провести операцию на харьковском направлении.

Кроме того, недавно в Минобороны сделали заявление на фоне сообщений аналитиков по поводу угрозы Харькову и переброски оккупантами сил на юг нашей страны.

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