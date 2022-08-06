У Миколаєві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

У Миколаєві в ніч на 6 серпня чути звуки вибухів. У місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Суспільне Миколаїв ".

Згідно з даними ЗМІ, система оповіщення про загрозу ракетного удару спрацювала близько 03:27, а за кілька хвилин після цього пролунали вибухи.

Місцеві мешканці повинні негайно пройти у безпечне місце і перебувати там, доки не прозвучить сигнал про відбій повітряної тривоги.