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В Николаеве раздаются взрывы

Фото: в Николаеве раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Николаеве в среду, 27 июля, слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Добавим, что воздушную тревогу в городе не объявляли.

Напомним, утром 27 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрелов повреждено около 10 многоэтажек.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в Николаевской области.

К тому же, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко вернулся в Николаев, чтобы координировать и усиливать работу партизан на временно оккупированных Россией территориях.

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Николаев