RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаєві лунають вибухи

Фото: у Миколаєві лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Миколаєві в середу, 27 липня, чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Додамо, що повітряну тривогу у місті не оголошували.

Нагадаємо, вранці 27 липня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали близько 10 багатоповерхівок.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що ЗСУ готуються до контрнаступу у Миколаївській області.

До того ж, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повернувся до Миколаєва, аби координувати та посилювати роботу партизанів на тимчасово окупованих Росією територіях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв