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В Николаеве произошло смертельное ДТП: погиб военный

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Николаев, Пятница 05 августа 2022 10:11
В Николаеве произошло смертельное ДТП: погиб военный Фото: в Николаеве произошло смертельное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Николаеве утром 5 августа на пересечении улиц Пушкинская и Большая Морская произошло смертельное ДТП. Один из автомобилей перевернулся на бок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Преступности.НЕТ".

По словам очевидцев, автомобиль, в котором находились военнослужащие ВСУ, после столкновения с Chevrolet перевернулся на бок.

Вследствие столкновения один из военных от полученных травм скончался на месте.

С пострадавшими на месте аварии уже работают медики и полиция.

Напомним, 1 августа в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрестке Никопольского шоссе и проспекта Металлургов произошло ДТП со многими пострадавшими - столкнулись грузовик и маршрутка.

Также ранее сообщалось, что в Волынской области полицейский сбил на блокпосту военнослужащего Национальной гвардии и участкового.

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