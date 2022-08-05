В Николаеве произошло смертельное ДТП: погиб военный

В Николаеве утром 5 августа на пересечении улиц Пушкинская и Большая Морская произошло смертельное ДТП. Один из автомобилей перевернулся на бок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Преступности.НЕТ".