У Миколаєві сталася смертельна ДТП: загинув військовий

У Миколаєві вранці 5 серпня на перетині вулиць Пушкінська і Велика Морська сталося смертельне ДТП. Один з автомобілів перекинувся на бік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт " Преступности.НЕТ ".

З постраждалими на місці аварії вже працюють медики і поліція.

Внаслідок зіткнення один із військових від отриманих травм помер на місці.

За словами очевидців, автомобіль, в якому знаходилися військовослужбовці ЗСУ, після зіткнення з Chevrolet перекинувся на бік.

Нагадаємо, 1 серпня у Кривому Розі Дніпропетровської області на перехресті Нікопольського шосе та проспекту Металургів сталася ДТП з багатьма постраждалими - зіткнулися вантажівка і маршрутка.

Також раніше повідомлялося, що у Волинській області поліцейський збив на блокпосту військовослужбовця Національної гвардії і дільничного.

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