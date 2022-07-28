В Волынской области полицейский сбил на блокпосте нацгвардейца и участкового

В результате смертельного ДТП на Волыни при исполнении служебных обязанностей погибли участковый офицер и нацгвардеец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Волынской области .

Авария произошла вечером 27 июля на временном контрольно-пропускном пункте на въезде в город Нововолынск.

Легковушка, за рулем которого был 21-летний сержант сектора реагирования патрульной полиции, хотел объехать авто, которое уже проходило проверку на КПП, но наехал на полицейского и нацгвардійця. Оба погибли на месте аварии. Фото: Нововолынск.Инфо

В авто также было двое пассажиров. Одного с травмами доставили в больницу. Следователи ГБР задержали водителя. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

По данным следствия, на момент совершения ДТП 21-летний сержант был трезв. Погибшему нацгвардейцу был 21 год. Участковому - 40, у него остались двое малолетних детей.