ua ru
Сб, 30 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Никаких оснований для паники. Глава Совета НБУ пояснил запрет обменникам выставлять курсы

Новина українською →
Украина, Суббота 30 июля 2022 12:52
Никаких оснований для паники. Глава Совета НБУ пояснил запрет обменникам выставлять курсы Фото: обменникам запретили выставлять обменные курсы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ в условиях войны заинтересован в дисциплине на валютном рынке, соблюдении норм валютного законодательства и регуляторных актов. Этим было вызвано последнее решение НБУ относительно обменных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту население, недопустимо", - написал он.

Как отметил Данилишин, с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды НБУ ужесточает требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой. "В данных условиях это оправданный шаг", - добавил он.

Глава Совета НБУ считает, что "никаких оснований для валютной паники сейчас нет, ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются".

Изменение ситуации на рынке

Данилишин отметил, что после того, как НБУ с 21 июля "скорректировал" официальный курс на 25% до 36,6 гривен за доллар уже первая неделя показала положительные эффекты.

"Если за январь-май валютные резервы страны сократились на 6 млрд долларов, то только в течение последней недели чистый выкуп иностранной валюты Национальным банком составил 650 млн долларов. Корректировка валютного курса под изменившиеся условия не означает нестабильность", - написал он.

Напомним, НБУ с 29 июля запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

Как сообщало РБК-Украина, после повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен курс на наличном рынке подскочил на 5 гривен и в пятницу 29 июля превысил 42 гривны за доллар.

В то же время на безналичном рынке наблюдается избыток валюты. Только за последнюю неделю НБУ выкупил в резервы по курсу 36,6 гривен почти 650 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
Будет ли дальше расти курс доллара: чего ждать в августе
DAILY
"Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Кадыровцы нервничают": что происходит на Запорожской АЭС глазами ее сотрудника