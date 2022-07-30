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НБУ после повышения курса выкупил рекордный излишек валюты на межбанке

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Украина, Суббота 30 июля 2022 08:48
НБУ после повышения курса выкупил рекордный излишек валюты на межбанке Фото: НБУ возобновил покупку валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 25 по 29 июля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 32,92 млн долларов и купил 682,79 млн долларов. Положительное сальдо интервенций составило 649,87 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты после повышения курса на 25% с 21 июля до 36,6 гривен. Объем стал максимальным с ноября 2021 года, когда в течение недели 8-12 ноября НБУ купил 858,30 долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 2775,61 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 15 008,76 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 12266,07 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

НБУ после повышения курса выкупил рекордный излишек валюты на межбанке

Напомним, размер международных резервов Украины в течение июня 2022 года сократился на 2 345,37 млн долларов (на 9,3%). Резервы упали из-за продажи НБУ валюты на межбанковском валютном рынке (3 956,3 млн долларов за месяц).

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

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Национальный банк Украины
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