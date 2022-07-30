Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
НБУ в умовах війни зацікавлений в дисципліні на валютному ринку, дотриманні норм валютного законодавства та регуляторних актів. Цим було викликано останнє рішення НБУ щодо обмінних пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.
"Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим", - написав він.
Як зазначив Данилишин, з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. "В даних умовах це виправданий крок", - додав він.
Голова Ради НБУ вважає, що "жодних підстав для валютної паніки нині немає, ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються".
Зміна ситуації на ринку
Данилишин зазначив, що після того, як НБУ з 21 липня "скорегував" офіційний курс на 25% до 36,6 гривень за долар вже перший тиждень показав позитивні ефекти.
"Якщо за січень-травень валютні резерви країни скоротилися на 6 млрд доларів, то лише протягом останнього тижня чистий викуп іноземної валюти Національним банком склав 650 млн доларів. Корегування валютного курсу під умови, що змінилися, не означає нестабільність", - написав він.
Нагадаємо, НБУ з 29 липня заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).
Як повідомляло РБК-Україна, після підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 гривень курс на готівковому ринку стрибнув на 5 гривень та у п’ятницю 29 липня перевищив 42 гривні за долар.
Водночас на безготівковому ринку спостерігається надлишок валюти. Тільки за останній тиждень НБУ викупив в резерви за курсом 36,6 гривень майже 650 млн доларів.