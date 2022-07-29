ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ ужесточил требования для обменников. Чтобы не было спекуляций

Новина українською →
Киев, Пятница 29 июля 2022 19:16
НБУ ужесточил требования для обменников. Чтобы не было спекуляций Фото: для обменников ужесточили требования (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Национальный банк Украины ужесточил требования к пунктам обмена валют. Теперь операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Сообщается, что для повышения конкуренции и увеличения предложения наличной валюты с мая 2022 году уже ослаблены ряд ограничений в этом сегменте для банков. В частности, чтобы снизить спекулятивное давление и объемы "банкоматного туризма".

Однако появились негативные тенденции в работе обменников, которые начали искусственно повышать наличный курс.

"Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к небанковским учреждениям", - говорится в сообщении.

Какие требования для обменников будут ужесточены

Информация о курсах купли и продажи должна подаваться в стандартном виде - копии приказа, которая размещается на кассах. Информировать о курсах вне касс запрещено, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

Обменники снова обязаны подавать информацию в Реестр помещений, в которых осуществляются валютные операции, которые предусматривают использование наличных денег в национальной или иностранной валютах.

Процесс купли-продажи валют должен осуществляться с обязательным видеонаблюдением. Кроме того, есть ряд требований к помещениям пунктов обмена валют, в том числе, НБУ пересмотрит технические требования к кассам.

Для усиления контроля информация об используемых терминалах будет передаваться в Национальный банк. Это позволит усилить налоговую дисциплину, поскольку обменники уклоняются и практически не платят налог на прибыль.

Напомним, ранее в НБУ рассказали, когда стабилизируется наличный курс доллара в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Обмен валют
NEWS
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
DAILY
Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине