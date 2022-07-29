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Курс доллара вырос до 41-42 гривен: сколько стоит валюта 29 июля

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Украина, Пятница 29 июля 2022 14:30
Курс доллара вырос до 41-42 гривен: сколько стоит валюта 29 июля Фото: курс доллара вырос на 70 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 70 копеек до 41,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 85 копеек до 41,70 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 8,75 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

При этом банки и обменные пункты в течение дня поднимают курсы и по большей части продают доллар по 42 гривны и выше.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,75 грн (39,10 - 28 июля)
  • продажа - 41,05 грн (40,35 - 28 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,05 грн (39,35 - 28 июля),
  • продажа - 41,70 грн (40,85 - 28 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,35 грн (8,30 - 28 июля),
  • продажа - 8,75 грн (8,70 - 28 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 29 июля составляет 36,9965 гривен за евро (-0,1279 гривен).

Курс доллара вырос до 41-42 гривен: сколько стоит валюта 29 июля

Напомним, Национальный банк Украины ожидает снижения колебаний на наличном валютном рынке в ближайшее время. Для этого регулятор принял решения, которые должны увеличить объем предложения валюты и уменьшить спрос.

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