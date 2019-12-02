Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать Цемаха

Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Прокуратура проинформировала о своем выводе российскую сторону

Россия сознательно позволила подозреваемому в причастности к катастрофе самолета рейса MH17 Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам. Об этом сообщает издание NOS, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Нидерландов.

Издание пишет, что Цемах был командиром противовоздушной обороны пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Цемах был передан России в рамках обмена пленными между Украиной и РФ, после этого Нидерланды потребовали его экстрадиции.

"Россия подтвердила получение этой просьбы, но не приступила к прямому аресту Цемаха. Даже после того, как это неоднократно запрашивалось, например, министром Блоком в личной встрече со своим российским коллегой Лавровым", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Цемах вернулся в свой родной город на востоке Украины, который находится под влиянием боевиков.

"19 ноября прокуратура получила сообщение из России о том, что просьба об аресте не может быть исполнена, поскольку Цемах не находился в России. Затем он, как и опасались Нидерланды, вернулся в свой родной город на востоке Украины. В той области, которая находится в руках пророссийских сепаратистов, украинские власти не контролируют ситуацию. Таким образом, Цемах больше не может быть выдан Нидерландам", - говорится в сообщении.

Ранее Цемах заявлял, что Нидерланды предлагали ему гражданство и участие в программе защиты свидетелей по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

Напомним, в сентябре следователи Нидерландов переквалифицировало статус Владимира Цемаха, который был свидетелем по делу о катастрофе MH17, в подозреваемого. Однако украинская сторона все равно передала его России в рамках большого обмена пленными.