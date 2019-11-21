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Малайзия призывает обнародовать все свидетельства по делу МН17

Новости » Политика     21.11.2019 - 11:19
Малайзия призывает обнародовать все свидетельства по делу МН17
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Малайзия не считает возможным делать выводы о виновности без их изучения

Малайзия призывает обнародовать все свидетельства по крушению МН17 на Донбассе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщают росСМИ.

Абдулла отмети, что Малайзия не считает возможным делать выводы о виновности без их изучения.

"Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы", - сказал он.

Напомним, в отчете совместной следственной группы (JIT) по делу аварии рейса МН17 говорилось, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации. Также сообщалось, что помощник президента России Владислав Сурков общался по телефону непосредственно с боевиками самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в 2014 году.

Ранее в международной группе журналистов-расследователей Bellingcat заявляли, что по делу о катастрофе рейса MH17 могут появиться новые подозреваемые. В Bellingcat отмечали, что они хорошо осведомлены, какая именно структура привела к катастрофе МН17.

Как известно, малазийский рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит у Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

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