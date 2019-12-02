Нідерланди звинуватили Росію у відмові видати Цемаха

Фото: Володимир Цемах (УНІАН)

Прокуратура проінформувала про свій висновок російську сторону

Росія свідомо дозволила підозрюваному у причетності до катастрофи літака рейсу MH17 Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його Нідерландам. Про це повідомляє видання NOS, посилаючись на прес-службу прокуратури Нідерландів.

Видання пише, що Цемах був командиром протиповітряної оборони проросійських сепаратистів на сході України. Цемах був переданий Росії в рамках обміну полоненими між Україною і РФ, після цього Нідерланди зажадали його екстрадиції.

"Росія підтвердила отримання такого запиту, але не приступила до прямого арешту Цемаха. Навіть після того, як це неодноразово вимагалось, наприклад, міністром Блоком в особистій зустрічі зі своїм російським колегою Лавровим", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Цемах повернувся в своє рідне місто на сході України, яке знаходиться під впливом бойовиків.

"19 листопада прокуратура отримала повідомлення з Росії про те, що прохання про арешт не може бути виконано, оскільки Цемах не перебував в Росії. Потім він, як і побоювалися Нідерланди, повернувся в своє рідне місто на сході України. В тій області, яка знаходиться в руках проросійських сепаратистів, українська влада не контролює ситуацію. Таким чином, Цемах більше не може бути виданий Нідерландам", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цемах заявляв, що Нідерланди пропонували йому громадянство та участь у програмі захисту свідків у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17.

Нагадаємо, у вересні слідчі Нідерландів перекваліфікувало статус Володимира Цемаха, який був свідком у справі про катастрофу MH17, в підозрюваного. Проте українська сторона все одно передала Росії в рамках великого обміну полоненими.