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Норвегія більш ніж удвічі збільшить допомогу Україні

Норвегія, Четвер 06 березня 2025 21:06
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Норвегія більш ніж удвічі збільшить допомогу Україні Фото: Норвегія суттєво нарощує підтримку України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Норвегія збільшить фінансування програми підтримки України. Загальна сума фінансування перевищить 7 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

Сьогодні українська парламентська делегація була присутня на виступі прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, на якому він висловив ключові тези на підтримку України:

  • слабке перемир’я лише дасть Росії час для перегрупування, а не забезпечить тривалий мир;
  • Європа, зокрема Норвегія, повинна самостійно зміцнювати оборону та підтримку України;
  • Європейські країни координують спільний мирний план, що враховує інтереси України.

"У результаті зустрічі Премʼєр-міністра з політичними партіями Стортингу фінансування програми "Нансен для України" в цьому році буде збільшене з 3,2 до 7,7 млрд доларів", - повідомили в Раді.

Допомога Україні від партнерів

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що у Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на суму близько 3 млрд євро. Наразі обговорюється його швидке фінансування.

Водночас Польща розпочала надавати Україні 46-й пакет допомоги на 200 млн євро.

Крім того, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомили, що підпишуть гарантійну угоду на 1,95 млрд євро.

Вона передбачатиме надання підтримки інвестиційним програмам у рамках Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Варто також зауважити, що днями Україна уклала одну з найбільших безпекових угод у своїй історії.

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