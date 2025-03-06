Норвегія більш ніж удвічі збільшить допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду України.

Сьогодні українська парламентська делегація була присутня на виступі прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, на якому він висловив ключові тези на підтримку України:

слабке перемир’я лише дасть Росії час для перегрупування, а не забезпечить тривалий мир;

Європа, зокрема Норвегія, повинна самостійно зміцнювати оборону та підтримку України;

Європейські країни координують спільний мирний план, що враховує інтереси України.

"У результаті зустрічі Премʼєр-міністра з політичними партіями Стортингу фінансування програми "Нансен для України" в цьому році буде збільшене з 3,2 до 7,7 млрд доларів", - повідомили в Раді.