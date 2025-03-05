Єврокомісія укладе з ЄІБ угоду на 1,95 млрд євро для підтримки України

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підпишуть гарантійну угоду на 1,95 млрд євро. Вона передбачатиме надання підтримки інвестиційним програмам у рамках Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Єврокомісар з розширення Марта Кос завтра відбуде до Люксембурга для участі у церемонії підписання нової гарантійної угоди на 1,95 млрд євро з ЄІБ для підтримки України. В межах інвестиційних рамкових положень Українського фонду ці додаткові гарантії мають на меті підтримати кредитну політику та розкрити потенціал для приватних інвестицій з особливою увагою до невідкладних зусиль з відновлення та відбудови України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Єврокомісії, нові гарантії будуть спрямовані на підтримку ключових секторів, включаючи інвестиції в енергетичні мережі України, розвиток водневих технологій та відновлювальних джерел енергії, у підвищення енергоефективності.

Проєкти в рамках цієї програми гарантій також охоплюватимуть діяльність з модернізації української залізниці, покращення транспортного взаємопоєднання, включаючи "коридори солідарності" та пункти перетину кордону на ключових експортних напрямках, розвиток міського громадського транспорту.

На додаток, це фінансування допоможе Україні у відновленні муніципальної інфраструктури, включно з системами тепло- та водопостачання, освітлення громадських установ, зокрема шкіл, лікарень та вищих навчальних закладів.

Всі ці завдання були визначені у пріоритетах, викладених урядом України в Українському плані, який є інтегральною складовою Українського фонду у 50 мільярдів євро в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Для подальшої підтримки реалізації інвестицій ЄІБ в рамках програми фінансування в Україні ЄІБ та український уряд також підписали угоду про розміщення групи експертів-консультантів у Києві.