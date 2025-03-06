У Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на 3 млрд євро, - Пісторіус
У Німеччині сформували пакет військової допомоги Україні на суму близько 3 млрд євро. Наразі обговорюється його швидке фінансування.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус під час спільної пресконференції з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Берліні.
Як зазначив Пісторіус, Німеччина за цей рік загалом із бюджету затвердила 4 млрд євро виплат.
"Ми виконуємо їх безперервно і надійно, ще раз наголошую: якщо ми щось оголосили та виділили на це гроші, вони будуть виконані. Крім того, ми зібрали пакет вартістю близько 3 млрд євро", - сказав він.
Німецький міністр пояснив, що швидке фінансування цього пакету на 3 млрд євро зараз є предметом поточних попередніх переговорів між партіями ХДС/ХСС і СДПН.
"І я, звичайно, рішуче виступаю за те, щоб знайти тут швидке рішення, щоб надати Україні необхідну додаткову допомогу", - наголосив Пісторіус.
За його словами, до України вже було доставлено три ПТРК Patriot та шість зенітно-ракетних комплексів IRiS-T SLM і SLS.
Цього року, як вже було обіцяно, будуть поставлені ще три системи IRIS-T, SLS і три системи IRIS-T SLM, про що вже повідомлялося.
"Якщо нам вдасться профінансувати 3-мільярдний пакет, ми також плануємо подальші системи протиповітряної оборони, включно з відповідними ракетами для систем, які ми маємо і вже поставили, і це стає все більш важливим, особливо з огляду на замороження постачання, яке щойно здійснили американці", - додав глава Міноборони Німеччини.
Водночас, за його словами, Німеччина продовжує зміцнювати спроможність українських сухопутних військ. Зокрема, лише в галузі артилерії Німеччина вже змогла оснастити близько двох батальйонів. І тут також буде можливість збільшити кількість, якщо буде успішно профінансовано пакет на 3 млрд євро.
"Це дозволить нам поставити додаткові сучасні артилерійські системи, такі як Panzerhaubitze 2000 або сучасну повністю автоматизовану гаубицю RCH 155, і, звичайно, це стосується боєприпасів 155-го калібру, яких ми поставили в Україну лише минулого року 34 млн одиниць", - зазначив Пісторіус.
Допомога Україні від Німеччини
Нагадаємо, у січні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року. До таких пакетів увійдуть, зокрема, системи ППО, танки та гаубиці.
При цьому німецький тижневик Der Spiegel написав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто виступає проти виділення для України додаткової допомоги на 3 млрд євро.
Пізніше переможець парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц, який має замінити Шольца, заявив, що його країна все ж таки виділить додаткову допомогу Україні у розмірі 3 млрд євро.
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