Главная » Новости » Война в Украине

Нидерланды выделили Украине 250 млн евро на боеприпасы для F-16

Вторник 16 декабря 2025 15:48
Нидерланды выделили Украине 250 млн евро на боеприпасы для F-16 Фото: украинские F-16 (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Правительство Нидерландов объявило о выделении 250 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16 в США.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

По его словам, Нидерланды снова внесли 250 млн евро на закупку боеприпасов для F-16 у Соединенных Штатов.

Также Дик Схооф пообещал предоставить Украине дополнительную оборонную помощь на сумму 700 млн евро.

"Мы должны продолжать давить на Россию и поддерживать Украину на всех фронтах, особенно в военной сфере", - заявил премьер Нидерландов.

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Нидерланды активно поддерживают Киев, поставляя оружие и военное оборудование для противодействия агрессору.

4 декабря страна объявила о выделении 35 млн евро через программу НАТО UCAP (Ukraine Comprehensive Assistance Package) на медицинские материалы, оборудование и другую практическую помощь для украинских войск в зимний период.

Также стало известно, что Нидерланды выделили дополнительные 250 млн евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупки оружия в США и передачи его Украине.

F-16 для Украины

Стоит напомнить, что Нидерланды вместе с Данией и Бельгией возглавили авиационную коалицию для предоставления Украине истребителей F-16.

В мае Нидерланды передали Украине все 24 истребителя F-16, которые были ранее обещаны. 27 мая последние самолеты вылетели с авиабазы "Волкел" в Бельгию.

