Нідерланди не мають додаткових ракет Patriot для України, - Міноборони
Нідерланди наразі не мають можливості передати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot із власних наявних складських запасів.
Про це заявив речник Міністерства оборони Нідерландів Кеес Бакхейс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Що заявили у Міноборони Нідерландів
У нідерландському оборонному відомстві наголосили, що Амстердам уже вичерпав ресурси для нових постачань перехоплювачів безпосередньо зі своїх арсеналів, однак шукає інші шляхи підтримки.
"Ми вже передали ракети до систем Patriot і наразі не маємо можливості надати більше ракет із наших наявних запасів. Водночас ми відкриті до розгляду будь-яких варіантів, які допоможуть Україні захистити своє небо і своїх людей", - зазначив Бакхейс.
Речник підкреслив, що протиповітряна оборона залишається одним із ключових пріоритетів військової допомоги Амстердама.
Крім того, він нагадав про гарантоване виділення Україні 3 мільярдів євро на рік, яке зафіксоване щонайменше до 2029 року.
Ситуація із дефіцитом ракет для ППО
Питання додаткових ракет постало особливо гостро після масованої атаки РФ у ніч проти 5 серпня. Тоді окупанти випустили по Україні 28 ракет і понад сотню безпілотників.
На тлі дефіциту засобів ППО українським силам вдалося збити більшість дронів, проте жодної ракети знешкоджено не було.
У відповідь на дефіцит Україна розгортає кілька ініціатив:
- Звернення до партнерів - Раніше українська сторона направила запити майже до 40 країн із проханням тимчасово надати ракети Patriot зі своїх запасів із гарантією їхньої заміни ракетами з нових партій виробництва.
- Спільне виробництво - США та партнери по НАТО розглядають можливість локалізації виробництва перехоплювачів в Україні, а також шукають надлишкові ракети у союзників для задоволення потреб ЗСУ.
Скорочення постачання ракет для ППО
Нагадаємо, що обсяги допомоги для захисту українського неба суттєво зменшилися. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що постачання ракет для систем ППО скоротилося втричі порівняно з 2025 роком, хоча у країн-партнерів є необхідні запаси.
Глава держави також припустив, що дефіцит боєприпасів може бути пов'язаний із спробами Заходу зробити Україну більш поступливою, хоча офіційно партнери посилаються на потребу в ракетах через інші військові конфлікти у світі.
Водночас у Європейському Союзі запевняють, що продовжують активно підтримувати Україну та шукають можливості домовитися про надання додаткових ракет-перехоплювачів.