В ЄС відреагували на заяву Зеленського про різке скорочення постачань ракет
Європейський Союз продовжує активно підтримувати Україну в її війні проти Росії та спробує домовитися про постачання Києву ще більшої кількості ракет-перехоплювачів.
З такою заявою під час брифінгу в Брюсселі виступила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.
За словами Гіппер, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вже закликала членів блоку передати Україні ще більше ракет-перехоплювачів.
"Минулого тижня, як ви знаєте, ми виділили Україні 3,47 мільярда євро в межах оборонної складової кредитного механізму підтримки України загальним обсягом 90 мільярдів євро. А вчора також було виділено 1,4 мільярда євро з надприбутків від заморожених російських активів, і частину цих коштів буде спрямовано на додаткову військову допомогу", - заявила Гіппер.
Таким чином речниця ЄК також відрегувала на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського.
Як відомо, останній повідомив, що в 2026 році постачання ракет для ППО скоротилося втричі, хоча у союзників вони є.
"В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є", - зазначив президент.
До речі, нещодавно радник Зеленського розкрив, скільки саме балістичних ракет Росія може запускати по Україні щомісяця.
Також стало відомо, що Україна знищуватиме балістичні установки РФ.