Нидерланды не имеют дополнительных ракет Patriot для Украины, - Минобороны
Нидерланды пока не имеют возможности передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot из собственных складских запасов.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Нидерландов Кеес Бакхейс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Что заявили в Минобороны Нидерландов
В нидерландском оборонном ведомстве подчеркнули, что Амстердам уже исчерпал ресурсы для новых поставок перехватчиков непосредственно из своих арсеналов, однако ищет другие пути поддержки.
"Мы уже передали ракеты в системы Patriot и пока нет возможности предоставить больше ракет из наших имеющихся запасов. В то же время мы открыты к рассмотрению любых вариантов, которые помогут Украине защитить свое небо и своих людей", - отметил Бакхейс.
Спикер подчеркнул, что противовоздушная оборона остается одним из ключевых приоритетов военной помощи Амстердама.
Кроме того, он напомнил о гарантированном выделении Украине 3 миллиардов евро в год, которое зафиксировано как минимум до 2029 года.
Ситуация с дефицитом ракет для ПВО
Вопрос дополнительных ракет встал особенно остро после массированной атаки РФ в ночь на 5 августа. Тогда оккупанты выпустили по Украине 28 ракет и более сотни беспилотников.
На фоне дефицита средств ПВО украинским силам удалось сбить большинство дронов, однако ни одной ракеты обезврежено не было.
В ответ на дефицит Украина разворачивает несколько инициатив:
- Обращение к партнерам - Ранее украинская сторона направила запросы почти в 40 стран с просьбой временно предоставить ракеты Patriot из своих запасов с гарантией их замены ракетами из новых партий производства.
- Совместное производство - США и партнеры по НАТО рассматривают возможность локализации производства перехватчиков в Украине, а также ищут избыточные ракеты у союзников для удовлетворения потребностей ВСУ.
Сокращение поставок ракет для ПВО
Напомним, что объемы помощи для защиты украинского неба существенно снизились. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки ракет для систем ПВО сократились втрое по сравнению с 2025 годом, хотя у стран-партнеров есть необходимые запасы.
Глава государства также предположил, что дефицит боеприпасов может быть связан с попытками Запада сделать Украину более сговорчивой, хотя официально партнеры ссылаются на потребность в ракетах из-за других военных конфликтов в мире.
В то же время, в Европейском Союзе уверяют, что продолжают активно поддерживать Украину и ищут возможности договориться о предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков.